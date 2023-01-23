『DJI Pocket 2 Do it all handle 広角レンズ 三脚【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 18分に出品され04月08日 09時 18分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DJI モデル名···POCKET 2

Do it all handle

マイクロ三脚

広角レンズ



4点セットです。

SDカードは付属しません。



特に致命的なダメージや大きな傷はございません。よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディージェーアイ