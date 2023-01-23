『ブリーフィング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 14分に出品され03月09日 19時 14分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィング トートバッグ

ワンショルダーバッグ カバン 大きめ

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使用回数少なく美品です。

目立つ汚れなどないですが、裏面に小さなシミ？があります。

あまり目立ちませんが、気になる方はご遠慮ください。



マチもたっぷりあり、収納力も抜群です。

お仕事用でも、プライベートでも使い勝手の良いバッグです。



梱包の際は半分に折り畳ませて頂くかもしれません。

usedにご理解頂ける方、よろしくお願いします☆ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング