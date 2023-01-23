『ナイキ エアモアアップテンポ ウィメンズ26.0メンズ25.5ピンクフォーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 42分に出品され03月09日 09時 42分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他でも出品しておりますのでコメントからお願いします。



ナイキ



エアモアアップテンポ



ピンクフォーム



ウィメンズ 26.0cm



メンズ 25.5cm



スニーカー本体、タグ、箱になります。



他にもエアモアアップテンポやエアジョーダン出品しておりますのでまとめて購入してくださりましたら多少の値下げ致します。



カラー···ピンク

モデル名···AIR MORE UP TEMPO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ナイキ エアモアアップテンポ ウィメンズ26.0メンズ25.5ピンクフォーム