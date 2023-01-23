『90s アメリカ軍 実物 Gen1 ウッドランドカモ S-S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 06時 02分に出品され03月04日 06時 02分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカ軍 実物 Gen1 ウッドランドカモ 90s







こちらの商品は、海外の古着屋で買付を行い、一度も着用をせずに販売を行っております。



【アイテム詳細】



※必ず実寸を確認してください。



商品名: 90s アメリカ軍 実物 Gen1 ウッドランドカモ

表記サイズ：

着丈：約62cm



身幅：約52cm

袖丈：約80cm













※平置きサイズ

素材：NYLON100%

【コンディション】

【フロント】

・なし



【バック】

・なし



【股リペア跡】

・なし



【その他】

・シワ



その他は写真をご覧ください



✔️即購入OK

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古着は一点モノが多く、ピン！と来た時がお買い時です。

今しかないこの機会を是非逃さないようにしてください。その他ご不明な点はお気軽にご質問ください。



商品管理番号：#M0424_130 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

アメリカ軍

実物

Gen1

ウッドランドカモ

S-S