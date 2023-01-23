『未使用 ハイク×adidas スタンスミス 25cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 17分に出品され03月15日 02時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用です。

ずっとシューズクローゼットにしまったままでした。

ソール部分黄ばみが少しありますのでお写真にてご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 未使用 ハイク×adidas

スタンスミス 25cm