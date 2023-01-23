『令和6年度(新米)あきたこまち秋田県産【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 25分に出品され04月01日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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