『令和6年度(新米)あきたこまち秋田県産【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 25分に出品され04月01日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アキタコマチ
R6年産_新米徳島県鳴門市産栽培期間中:農薬不使用栽培新米コシヒカリ玄米30kg
¥ 9750
新潟県産 コシヒカリ 30kg 玄米
¥ 10530
農薬化学肥料除草剤不使用 令和6年度新米 愛媛県産にこまる 天日干し米 10kg
¥ 7644
山形県産特A米つや姫10キロセット2キロ5袋
¥ 7487
令和６年 晴れの国 岡山うんめ〜米 アケボノ15kg
¥ 7566
お米 コシヒカリ 25kg R5年度産 玄米
¥ 9750
令和6年産 新米 会津産 ミルキークイーン 20kg 玄米 白米 お米
¥ 8580
令和６年度 山形県産 はえぬき
¥ 8580
送料込み 精米済み 白米 20kg 6年度産 佐賀県産米
¥ 9048
お米 玄米【産地限定！前沢産玄米ひとめぼれ30kg】 もちもち柔らか♪
¥ 10904
令和5年度産茨城県つくば市産コシヒカリ(玄米30kg)農家直送自家栽培米
¥ 9750
令和6年産 南魚沼産こしひかり 30kg 特別栽培米 魚沼産 減農薬 精米 新米
¥ 11700
生活応援米24ｋｇ お米 白米 コスパ米 ブレンド米 複数原料米
¥ 7176
ゆうこ様専用茨城令和5年産ミルキークイーン玄米20kg
¥ 7332
2024新米 滋賀県産ミルキークイーン
¥ 7410
★POP★様専用 新米 20Kg 大分県産 ひのひかり 山香米
¥ 7784
10月発送 令和6年 一等米 １袋30キロ 新米 ひとめぼれ 玄米
¥ 10920
新米 農家直送 秋田県産 令和６年 あきたこまち 15kg 特別栽培米 秋田小町
¥ 7592
落札価格8580円
390 入札履歴
終了
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