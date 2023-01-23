『patagonia ナイロンジャケット XL 黒紫【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 11分に出品され04月12日 18時 11分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 趣味が変わったので出品します。

2023年に原宿のBEAMSで購入しました。

定価は22000円となります。



3回ほどしか着ていないのでほぼ新品ですが気になる方はご遠慮お願いします。

秋から冬の頭あたりまで着れます。



以下説明です。



【快適な着心地】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感を提供します。ナイロン素材は軽量でありながら、風を通さず、快適な着心地を実現します。



- ブランド: patagonia

- サイズ: XL

- 色: 黒紫のような感じです。

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ナイロンジャケット

XL

黒紫