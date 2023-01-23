『TORY BURCH 新作 フレミング ミニ ハンド クロスボディバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 23時 48分に出品され05月08日 23時 48分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：TORY BURCH（トリーバーチ）



TORY BURCH 新作 フレミング ミニ ハンド クロスボディバッグ

ミニサイズ！柔らかいシープスキンで作られ、ダイヤモンドのフリルでアップデートされています。柔らかく個性的なバッグのフォルムに、エンボス加工を施した大きなダブルTロゴがマッチし、多彩でモダンなスタイルを演出します！

サイズ 19*13*7.5cm



カラー：画像通り

付属品：保存袋



※こちらはトリーバーチの海外アウトレット品になります。

知識のない方や国内ブティック品の様な完璧なものをお求めの方は購入をお控え頂きますようお願い致します。



■注意点

※モニターの発色具合によって実際の物と異なる場合がございます。

※海外正規品取扱い店より仕入れた輸入品のため、国内正規品と仕様が異なる場合がございます。

※お安くご提供するため簡易包装にて発送させて頂きます事を予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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