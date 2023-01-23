『【美品】ルイヴィトン ヴェルニ アクセソワール アクセサリーポーチ モノグラム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 07時 40分に出品され03月09日 07時 40分に終了予定です。即決価格は31,300円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン

ヴェルニ アクセソワール

アクセサリー ポーチ コスメ

ポシェット バンドバッグ ショルダーバッグ

モノグラム ゴールド金具 箱



○サイズ

縦13cm

横23cm

マチ4cm

平置き実寸。



○状態

特にダメージもなく極美品です。



○カラー

キャメル ベージュ ブラウン 茶

ゴールド 金



○素材

モノグラム ヴェルニ レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



柄···ヴェルニ



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ルイヴィトン

ヴェルニ

アクセソワール



アクセサリーポーチ

モノグラム