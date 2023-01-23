『当時物 90s JURASSIC PARK movie ムービー ロストワールド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 07時 40分に出品され05月09日 07時 40分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入歓迎

プロフをご確認下さい



激レア オフィシャル 90年代 ジュラシック・パーク ムービーtシャツ



90年原作

93年公開 スティーヴン・スピルバーグ監督 サム・ニール主演 SF アドベンチャー 映画



カラー 黒



サイズ L

着丈約74cm身幅約53cm肩幅約51cm

素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください



ボディ fruit of the loom フルーツオブザルーム

フルーツ



裾 袖 シングルステッチ



コピーライト 1992



アメリカ製 made in usa



多少の使用感はフェード感はありますが比較的良好でまだまだ活躍してくれると思います

あくまで中古品になりますのでビンテージにご理解のある方のみよろしくお願いします



ロスト・ワールド The Lost World NIRVANA ニルヴァーナ SUB POP サブポップ RED HOT CHILI PEPPERS レッドホットチリペッパーズ RHCP レッチリ RUN DMC old レイジアゲインストザマシーン FOO FIGHTERS フーファイターズ BECK ベック green day グリーンデイ fugazi teenage fanclub サムヘイン ダンジグ sonic youth ソニックユース dinosaur jr ダイナソージュニア nine inch nails マリリンマンソン sound garden サウンドガーデン NOFX offspring オフスプリング Maurits Cornelis Escher Black Flag ブラッグフラッグ Minor Threat マイナースレット Bad Brains hanes ヘインズ mc エッシャー ベルベルジン ヴィンテージ vintage ゴッホ ピカソ エッシャー 菅田将暉 weber ビンテージ モネ だまし絵 映画Tシャツ ムービー pulp fiction trainspotting シリアルキラー タイタニック titanic パルプフィクション タクシードライバー スカーフェイス レザボアドッグス グッドフェローズ カジノ ゴッドファーザー マスク エイリアン トレインスポッティング ヒート アルマゲドン ロッドマン ジョーカー 好きな方 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 当時物

90s

JURASSIC

PARK

movie

ムービー

ロストワールド