『MacBookAir 13inch Gold【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 48分に出品され03月21日 19時 48分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Apple MacBook Air 13-inch

MREF2J/A Gold

2019年購入



* IPSテクノロジー搭載13.3インチLEDディスプレイ 2560x1600

* Touch IDセンサー内蔵

* 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5、4MB L3キャッシュ

* （Turbo Boost使用時最大3.6GHz）

* 8GB 2133Mhz LPDDR3 SDRAM

* 256GB SSD

* Intel UHD Graphics 617

* 802.11ac Wi-Fi および bluetooth

* 720p FaceTime HDカメラ

* macOS

* ヘッドフォンジャック、ステレオスピーカー

* 30W USB-C電源アダプタ

* サイズと重量

* 高さ：0.41～1.56 cm

* 幅：30.41 cm

* 奥行き：21.24 cm

* 重量：1.25 kg

* バッテリ状態

* 充放電回数: 209

* (モデル規定の最大充放電回数: 1000)

* 状態: 正常





動作確認済み。初期化済みです。

外箱、USB-C電源アダプタ、ケーブルなどの付属品は揃っています。





目立つ傷はなく、バッテリ等も問題なく動作していますが、

使用感があります。中古品であることをご了承下さい。



シリーズ...Macbook Air

Air/モデル...Retina 2018 Intel Core i5

ディスプレイサイズ...13インチ

仕上げ...ゴールド 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル