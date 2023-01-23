『稀少 HYPE MEAMS NOTHING レディガガ Tシャツ 黒L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 23分に出品され03月06日 11時 23分に終了予定です。即決価格は10,585円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド名… HYPE MEAMS NOTHING

◾️アイテム…Tシャツ

◾️サイズ…L



◾️購入先… 今はなきParisの老舗セレクトショップ,コレットでの購入になります。

(※正規店での購入になります。)



◾️状態…⭐️新品未使用⭐️

※暗室での保管商品になります。

※気になる事があればお気軽にコメントください。

目立った傷や汚れは一切ございませんが、一度は人の手に渡った商品ですので、ご理解ある方のみのご購入をお願いいたします。



⭐️出品理由:お気に入りですが、断捨離として出品致しました。評価をご覧いただければお分かりの通り、出品物全て本物です。



⭐️仕事関係上、発送が遅れる場合があるので理解頂ける方のみ取引します。また高額値下げ要求は、基本的に受け付けません。



⭐️その他、多数出品していますので是非

ご覧になってください。過剰なお値引きには

対応しかねますが、お気軽にコメントください。



⭐️検品等は行っておりますが、

あくまでも素人の判断ですので

ご了承をお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。



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#ladygaga #レディガガ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 稀少

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黒L