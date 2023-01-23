『2点おまとめ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 32分に出品され03月09日 03時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真1.２枚目のおまとめです。

ご確認くださいm(_ _)m



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お値下げしました☺︎



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オリジナルの求心柄で編んだニットプルオーバーです。



顔まわりが華やかになるおすすめニット◎

様々な糸を使用してオリジナルの求心柄で編んだ

秋冬らしいニットプルオーバーです。

歴史のある求心ニットを今年らしく軽やかな色合いで作りました。ゆったり身幅で、リラックス感のあるサイジング。度目を詰めて編んでいるのに重くないのもポイントです。

ご自宅でお手入れできるのも嬉しいポイント。



総丈約65cm

身幅約56cm



微細な毛羽立ちはございますが

目立つ傷汚れは見受けられません。



ーーーー下記2点ご了承の上ご購入くださいーーーー

・写真の色味は見る場所.天気.カメラを通すことなど様々な要因で実物と若干の誤差ができます。

・微細なダメージ等気づいたものは記載するようにしておりますが、たくさんの洋服を個人が検品.採寸している為、採寸の誤差や小さなダメージの見落としがないとは言い切れません、神経質な方はどうかご購入をお控えください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シップスエニィ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 2点おまとめ