『黒 ダブルブレスト テーラードジャケットジャーナルスタンダード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 43分に出品され03月03日 12時 43分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダブルブレストジャケットは、洗練された黒の色合いが特徴で、どんなシーンにもマッチします。



【快適なフィット感】

長袖のデザインは、季節を問わず着用でき、快適な着心地を提供します。



【多用途なアイテム】

ビジネスシーンからカジュアルな集まりまで、幅広く活躍する一着です。



- 色: 黒

- スタイル: ダブルブレスト

- 袖: 長袖

- デザイン: ノーカラー

- ポケット: 前面に2つのポケット

ブランド:ジャーナルスタンダード

開封後未使用となります。

購入から1週間もたっておりません。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



季節···オールシーズン



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 黒

ダブルブレスト

テーラードジャケットジャーナルスタンダード