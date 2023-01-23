『Supreme ストライプキャップ 7 1/4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 27分に出品され03月30日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

このキャップは、ストリートファッションの象徴であるSupremeのアイテムです。特に、1994年のワールドチャンピオンを記念したデザインが特徴的です。



【デザインとスタイル】

青と白のストライプデザインが目を引き、カジュアルなスタイルにぴったりです。サイズは7 1/4で、快適なフィット感を提供します。



【素材と耐久性】

素材は明記されていませんが、一般的に高品質な素材が使用されているため、耐久性も期待できます。



- ブランド: Supreme

- デザイン: ストライプ

- 色: 青と白

- サイズ: 7 1/4

- 刺繍: WORLD CHAMPS 1994



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Supreme

ストライプキャップ

7

1/4