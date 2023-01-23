『Nike F.C.R.B. ダブルジップ リバーシブルジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 11分に出品され03月07日 06時 11分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nikeコラボ期の希少サイズです。

数回着用ののち自宅保管していました。

状態は良好です。



色: オリーブ/カモ

サイズ表記: S (JPM相当)

平置き実寸

身幅:49cm

着丈:65cm

裄丈:83cm



#fcrb #soph #nikefootball 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

F.C.R.B.

ダブルジップ

リバーシブルジャケット