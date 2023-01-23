『美品 別注 Barbour OVERSIZE SOLID BEDALE 42【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 21時 24分に出品され04月18日 21時 24分に終了予定です。即決価格は13,841円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズ別注のバブアー Barbour OVERSIZE SOLID BEDALEになります。2022年冬に原宿のUNITED ARROWSにて購入しました。サイズは42です。

着用機会が少なく、全体的に状態良いと思います。

クリーニング済みです。





■ユナイテッドアローズ別注アイテム■＜Barbour＞を代表する「BEDALE」のオーバーサイズモデルに、ワックスコットンの見た目ながら、扱い易く軽い現代的な素材であるポリエステルコットンを用いた別注モデル。ブレザーやセットアップなどのスタイルから、色を使ったフレンチトラッドなスタイルにも取り入れていただける汎用性の高い一着です。スコットランドの老舗＜Halley Stevensons（ハリー・スティーブンソン）＞のエバーグリーンタータンチェックを裏地に採用しています。============================

裏地：あり

透け感：なし

光沢感：ややあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

別注

Barbour

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42