『パナソニック 電動自転車用バッテリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 25分に出品され03月10日 02時 25分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3万円前後で購入しました。

充電満タン5点灯です、長押しは4点灯です。

充電器はありません。

自宅保管にて傷、汚れあります。写真で確認お願いします。





NKY513B02B

8.9AH



値段交渉お気軽にお声掛けください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: パナソニック

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ パナソニック 電動自転車用バッテリー