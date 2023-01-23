『Stone Island ニット ストーンアイランド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 55分に出品され03月28日 09時 55分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入しましたが、着用機会がなくなったため出品します。



購入金額：78,100円



着丈：64センチ

身幅：52センチ

袖丈：76センチ



QRコードの画像を読み取っていただくと、

正規品かどうか確認できます。



カラー···グレー



素材···ニット



ネック···Uネック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stone

Island

ニット ストーンアイランド