『ビンテージ 90’s チャンピオン リバースウィーブYale ３段ロゴ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 11分に出品され04月02日 16時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージ 90’s チャンピオン リバースウィーブYale ３段ロゴの出品です。

褪色感が良い感じです。

Yaleロゴは人気があり大変希少です。

気になるダメージや汚れも見受けられません。



ビンテージ商品は日々価格が高騰するため着古したとしても購入時の価格以上で売れることがあります。躊躇なく購入することをおすすめします



サイズL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ

90’s

チャンピオン

リバースウィーブYale

３段ロゴ