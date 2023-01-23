『USA製 90s ROCKY GORE-TEX レザーモカシン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 46分に出品され03月31日 19時 46分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品説明：

90年代ROCKY SHOES & BOOTSのレザーモカシンになります。

近年Timberlandの3eyeなどが人気ですが、周りと被りたくない方におすすめです。

こういうマイナーブランドの方が探すと出てこないので、是非ご検討下さい。



以下の項目の通り、作り込みは間違いないと思います。

・デッドストック

・90年代

・USA製

・GORE-TEX

・Waterproof Leather

・手縫い



●ブランド：ROCKY SHOES & BOOTS



●サイズ：9 M(約27.0cm)

※cm表記は多少の誤差がある可能性がありますので、あくまでも目安としてお考え下さい。



●状態：

デッドストックになります。

細かい状態は画像にてご確認ください。



●その他、注意事項：

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ USA製

90s

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レザーモカシン