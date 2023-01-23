『SANGACIO サンガッチョ BE Gulf 25.5 レザースニーカー 【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 24分に出品され03月05日 04時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ Sangacio ■ にゅ～ず Gulf ■



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【発送】

プチプチ&宅配袋の簡易包装となります。

ご了承ください。



■商品情報■

レーシングカーのカラーでお馴染みの

ガルフカラーからインスパイアされた

「にゅ～ずGulf」、抽選販売 / 完売モデルです。



5～6回ほど使用、使用感はありますが、

目立つ汚れ・ダメージはありません。

『 美品 』と認識しておりますが、

画像にて確認いただき、

USEDをご理解いただける方にお譲りします。



【状態】USED



【ブランド】sangacio BE【Gulf】



【タイプ】メンズ レディース カジュアル シューズ

限定 完売 本革 ドレス タウン スポーツ レース



【カラー】ペールブルー オレンジ / 水色系

ガルフカラー 画像にて確認ください。



【表記サイズ】 25.5cm



■ 箱はございません。

素人梱包・コンパクト簡易包装にてお送りします。

商品・発送のタイミングにより、

発送方法を変更する場合がございます。

また素人目視にて検品しております。

小汚れ・小キズなど細部の見逃しはご了承ください。



■ ご覧いただきありがとうございました。

お目に留まりましたらご検討よろしくお願いいたします。



■ その他、アディダス ナイキ リーガル ビルケンシュトック カンペール

クラークス ファビオルスコーニ などを出品しております。

ぜひ、一度ご覧くださいませ。

☞#アイスの靴☆彡



- 色: 水色

- 素材: レザー

- 靴紐の色: オレンジ

- ソールの色: クリーム色

- デザイン: ロゴ付き

- スタイル: カジュアル

-メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SANGACIO

サンガッチョ

BE

Gulf

25.5

レザースニーカー

完売