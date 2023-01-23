『SIGMA 30mm F1.4 DC DN【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 00時 40分に出品され04月23日 00時 40分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年にマップカメラの良品を中古購入したものです。年数回程度の使用で防湿箱で保管していました。外装に目立った傷等はなく美品です。レンズガードを購入時点で装着して使用していた為、レンズへの傷やチリの混入等も問題ないと思いますが、掲載した写真で判断をお願い致します。またレンズガードはおまけとしてお付けします。

(HAKUBA CF-XCPRLG55 XC-PRO エクストリームレンズガード)



あくまで中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え頂くようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: シグマ