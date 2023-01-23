『SIGMA 30mm F1.4 DC DN【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 00時 40分に出品され04月23日 00時 40分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|α Eマウント
|ブランド:
|シグマ
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落札価格13250円
449 入札履歴
終了
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