『Barbarian ラガーシャツ 新品 XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 40分に出品され03月10日 12時 40分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbarian ラガーシャツ 新品 XL



Barbarianの国内正規代理店のFrameで購入したものになります。新品です。



購入はしたものの、着用する機会がなくなってしまったので、出品します。





オフィシャルのサイズ表記をアルバムに追加しました。XLの欄をご参照ください。



こちらのリンクからも閲覧可能です。

https://www.frame.jp/products/detail/33017







種類···ラガーシャツ



袖···長袖



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリアン