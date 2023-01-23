『古着カウチンJK 超美品 ヴィンテージ80、90s? フィギュアスケート柄【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 06時 33分に出品され04月19日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋購入のカウチンJKです。

状態はかなり良いです。ビチビチに詰まって編み込まれています。暖かいですよ。



季節に合ったフィギュアのデザインも秀逸です。

男性平均にしてはサイズが小さいので女性にもオススメ。冬に心強いアウター。

色合いは写真の通りのオフホワイト（少し茶がかかった白）です。



サイズ

肩幅46程

着丈72

身幅46

袖丈肩から57程 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着カウチンJK

超美品 ヴィンテージ80、90s?

フィギュアスケート柄