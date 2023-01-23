『ルイヴィトン⭐︎エピ アルマ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 12時 20分に出品され04月29日 12時 20分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィトンのアルマ、エピの赤です。

都内百貨店で購入しました。



使用頻度が高くなかったため、比較的美品ですが、細かい傷やスレなどは写真でご確認ください。

持ち手部分がやや毛羽立ちがありますが、全体的にベト付きなどはありません。

ファスナーがやや硬くなっていますが、内側も破けなどはなく、状態は良好です。





まち最大部分約17cm

横 約30cm

高さ約25cm

カラー···レッド

型名···アルマ

ルイヴィトン 柄···エピ



中古品にご理解頂ける方によろしくお願い致します。

すり替え防止のため、返品は対応できかねますので、ご質問等ある方は購入前にお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン⭐︎エピ

アルマ