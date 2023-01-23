『アナスイ ANNA SUI×7MANGA ベルサイユのばら トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 54分に出品され03月16日 05時 54分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド アナスイ ANNA SUI （レディース）

商品説明 日本を代表する7つのマンガとコラボレーションした トートバッグです！！完売品！！！

肩掛けもできA4サイズも入る嬉しいサイズです。

アナスイらしいパープルとオレンジのカラーとシルバーグリッタードットで彩られた素敵なデザインです。



機能：マグネットボタン開閉

内側：ファスナーポケット1

持ち手立ち上がり 約24cm



色：オレンジ×パープル系

日本製



サイズ 【平置き実寸】 W38 H38 D15cm



素材 ポリエステル 牛革



3度使用したので画像2枚目の所に汚れございます。

気になる方はご遠慮ください。

レアのお品物なのでこの機会に如何でしょうか？



梱包は折り畳み送ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アナスイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アナスイ

ANNA

SUI×7MANGA

ベルサイユのばら

トートバッグ