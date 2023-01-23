『未使用 ポーター PORTER ボーイフレンド トートバック ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 39分に出品され03月19日 23時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ホワイト

素材...キャンバス/コットン

特徴...マチあり, 横長



★フォロー割実施中



～￥2000⇒￥200引

～￥2001⇒￥300引

￥1000以下の場合、限定セール品はフォロー割はありません。



カラー/白/黒

(色は多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さい)



サイズ/横44センチ縦29センチマチ14センチ

画像をご参照下さい。

【平置き寸法】

☆若干の誤差はご了承下さい。



【商品説明】

展示品で未使用になります。



素人検品であり、見落とし等あるかもしれませんが中古だとご理解の上、神経質な方、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。



#junko1330★古着屋さん

不明な点がございましたらコメントでお問い合わせ下さい。



古着、ヴィンテージご理解のある方のご購入お願いします。





■購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上での

ご購入おねがいします。

(こちらの不備による場合は返品対応をとらせていただきます。



保管上のシワ、圧縮時のシワはご理解下さい。







トートバッグ 極美品 未使用

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吉田カバン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

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