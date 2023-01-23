『エルメス エールバッグ カバスGM ブラウン 替えバッグのみ 極美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 13時 26分に出品され03月28日 13時 26分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスのエールバッグ カバス用の替えバッグになります。

色: ブラウン

サイズ:

横約41cm

縦約32cm

マチ約15cm

ホコリが少しついているところがありますが、特に汚れがなく、嫌な匂いもなく、極美品と言ってもいい状態です。角スレもございません。



自分用に購入しましたが、バッグのモデルを読み間違えて、自分の持ってるバッグに結局付けられないのでどなたかにお譲りできればと思います。

購入先はヤフオクのブランドショップで正規品です。



極美品ですが、あくまで中古品であることをご理解お願い致します。



カラー...ブラウン



エルメス/型名...エールライン



エルメス/バッグサイズ...GM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス エールバッグ カバスGM ブラウン 替えバッグのみ 極美品