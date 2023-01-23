『■ マルサン 初代ゴジラ ソフビ / １９５４TOHO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 24分に出品され03月05日 04時 24分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高さ約22cm。 本体のみ



「古い物で希少です！」



値引不可！



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キャラクター名···ゴジラ























































































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