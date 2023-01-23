『【良品】プラダPRADA 2wayトートバッグハンドバッグ 付属品付き！ポコノ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 21時 41分に出品され03月15日 21時 41分に終了予定です。即決価格は10,890円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気プラダの大きさを変えられる2wayトートバッグです^^

丈夫なナイロン生地ポコノに柔らかいレザーがあしらわれておりゴールド金具で高級感あります✧*

大きめサイズでポケット多く使い勝手良さそうです◎



・イタリア製、白タグあり！



【ブランド】

PRADA/プラダ



【素材】

プリーツナイロン生地、

レザー

ゴールド金具



【コンディション詳細】

目立つ汚れ無く綺麗です。

外側 底に少し変色で目立つ汚れ無く綺麗です。

小さいすれ。

内側 特に無し。

持ち手 細かいすれ。

におい 無し。

ベタつき 無し。

☆貴重なヴィンテージ品でして新品では御座いません。



【サイズ】

高さ 約30cm

横幅 約41cm(上)

マチ 約18cm



【カラー】

ブラウン、カーキ



【付属品】

PRADAロゴ入りタグ



【購入場所】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入し鑑定済みの正規品。



¥23980→お値下げしました^^

#PRADABAG

#mariabytokyoの一覧こちらから

p85

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♡即購入、大歓迎です♡

コメントのやり取り中でも即購入の方を優先しております。

安心してお取引出来るように

いつも心掛けています。

どうぞ宜しくお願い致します(*˘︶˘*).。.:* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】プラダPRADA

2wayトートバッグハンドバッグ

付属品付き！ポコノ