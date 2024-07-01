『PORTER タンカー ウエストバッグ ボディバッグ ブラック ナイロン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 08分に出品され04月03日 09時 08分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER タンカー ウエストバッグ ボディバッグ ブラック ナイロン TANKER 日本製



実寸 : 横 25cm / 高さ 16cm / マチ 5cm



カラー : ブラック



コンディション :【B】使用感の目立たない商品



素材 : ナイロン



リユースショップ購入 トレンドのTHE NORTH FACE ノースフェイス やコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidas スウェット トレーナー パーカー Tシャツ コーデュロイパンツやNIKE スキニー ジョガー トラックパンツ などと合わせてのスポーツMIX スタイル などにもオススメです。 90sなどビンテージ パーカーやナイロンジャケット スウェット トレーナーなど古着MIXや個性派ファッション 個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。 ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。 念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。



2024070159 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

タンカー

ウエストバッグ

ボディバッグ

ブラック

ナイロン