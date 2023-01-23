『PRADA プラダ リュック ナイロン ミニサイズ 収納多め【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 24分に出品され03月24日 23時 24分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️商品説明▪️

ブランド名PRADA

サイズ横約20cm

縦約30cm

マチ約23cm

（多少の誤差あり）





▪️配送▪️

簡易梱包での発送となります。

送料削減の為小さく折り畳んで発送します。

その際に商品にシワや折れ等が出来る場合がございます。

ダンボール等で発送をご希望の方は+500円でご対応致します。購入前にメッセージ下さい。



※購入前に必ずプロフィールをご確認お願い致します(*^^*)





※商品の状態はお写真での判断をお願い致します。ご不明点はメッセージ下さい。

また商品の状態は個人で評価は変わりますので細かい傷等の見落としはご了承下さいませ。

※中古品の為神経質な方、中古品へのご理解が頂けない方はご購入をお控え下さいませ。



※返品、キャンセル等はプロフィールをご覧ください。ご了承頂いたものとします。



※ファスナープルとれあります。



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管理番号164 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA プラダ リュック ナイロン ミニサイズ 収納多め