『ロエベ ウーブン スパイラル ストラップ（クラシックカーフ） 現行品 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 22時 27分に出品され03月19日 22時 27分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#はなえむ_さくら

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【ブランド】

ロエベ



【商品名】

ウーブン スパイラル ストラップ（クラシックカーフ）



【サイズ】

約47 × 2 cm



【カラー】

ブラック



【付属品】

本体・保存袋(2枚目のお写真のもの全てです)



【商品状態】

あまり使用感が感じられない、とても綺麗な状態です。

写真にて全体の雰囲気をご確認ください。

使用に支障のあるダメージではなくまだまだお使いできる商品となっておりますのでお早めにどうぞ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )♡





ネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入しました。



※あくまで自宅保存の為

状態は、当方の主観になります。

中古品にご理解のない方、神経質な方や完璧な商品をお求めの方は、ご遠慮ください。



※こちらの商品は、匿名配送・あんしん配送サポートのらくらくメルカリ便で発送いたします。



ロエベ

LOEWE

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バッグストラップ

ショルダー

ショルダーストラップ

現行品モデル

現行販売品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

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ウーブン

スパイラル

ストラップ（クラシックカーフ）



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ブラック