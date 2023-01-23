『希少 アンテプリマ リナッシェレ ワイヤーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 06分に出品され04月10日 22時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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極希少 美品 ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ リナッシェレ

スクエア 横長ミニバッグ チェーンショルダー ミニバック 斜めがけ 鑑定済正規品







リナッシェレはスタンダードのワイヤーバッグよりも軽く細いコードを使い、なめらかな輝きと温かみある色も特徴。

ローズシルバーゴールドは、ローズゴールドとシルバーが表裏になっており深みのある綺麗なお色です。

ファスナー付き横長スクエアの

リナッシェレ、小ぶりな横長ミニトートです。

取り外しのできるチェーンショルダー付きですので、バック単体でも他のバッグにも◎









【商品詳細】

・ブランド: アンテプリマ

・モデル: リナッシェレ

2019年製

・カラー: ローズシルバーゴールド

・素材: PVC ワイヤー

・サイズ：ヨコ約24cm タテ約14.5cm 持ち手高さ 約7cm

・チェーンショルダー 110cm

・取り外しのできるレザーチェーンショルダー付き

・仕様 ファスナー開閉

※実寸値のため多少の誤差はご了承下さい。

・付属品: ギャランティカード 冊子 収納袋





【状態説明】

ロゴリングにストーン取れはありません。

ロゴリングに目立たない程度の多少のスレがあります。

ワイヤー切れやベタつき変色等はなく綺麗な状態です。

ショルダーストラップも綺麗です。







状態説明はあくまでも当方の主観となります。

できる限り画像を載せておりますので、ご確認いただき、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。





☆ブランド品について☆

鑑定済正規品のみを扱うブランドショップ、ブランドオークション等で購入しております。





☆ご返品対応について☆

ご購入いただいた商品が、画像、説明文と明らかに相違のある場合、また偽物と鑑定された場合は商品代金全額ご返金いたしますのでご安心ください。





※その他の詳細につきましてはプロフィールをご覧ください。







☆発送について☆

翌日までにメルカリ便で発送いたします。







よろしくお願いいたします。











柄・デザイン···無地



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少 アンテプリマ リナッシェレ ワイヤーバッグ