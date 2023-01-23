『【Vivienne Westwood 】ADVANショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 21時 42分に出品され04月04日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年ほど九州のviviene正規店で購入しました。

気に入って使用していた為スレは有りますが型崩れや破れはありません。

元々ヴィンテージな風合いになっています。

定価¥38,800



◯サイズ

縦 13.5cm

横 17cm

マチ 8.5cm

ショルダー 99cm〜120cm



◯カラー

ダークパープル



中古品ということをご理解いただいた上でご購入お願いいたします。

ご不明点ございましたら気軽にコメントお願いいたします。

値下げ交渉も可能です。

即購入可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【Vivienne

Westwood

】ADVANショルダーバッグ