『カステルバジャック ハンドバッグ 2way レザー メンズ ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 08分に出品され03月27日 09時 08分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カステルバジャック ハンドバッグ 2way

レザー メンズ

黒 アイボリー ダークイエロー

Casterlbajac メンズ バッグ

ショルダーバッグ



サイズ



高さ 約20cm

幅 約28cm

マチ 約 8cm

持ち手 約 4cm





全てのサイズ多少の誤差がある事をご了承ください。



ー即購入OKー

ー値引き交渉OKー

(交渉は一度コメントしてください)



※他サイトにも出品している為、

突然の削除もありますのでご了承ください。



配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



購入元

大手ブランド買取店 大手オークション

鑑定済みの商品です安心してお買い求め下さい。(古物商許可証を取得しております)



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細心の注意をしてますが素人判断なので見落としなどある場合がございます。ご理解の上検討お願いします。



中古扱いです。

ご理解いただける方、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カステルバジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ カステルバジャック ハンドバッグ 2way

レザー メンズ ショルダーバッグ