『【新品同様】 チープカシオ CASIO ティファニー ブルー AQ 230【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 38分に出品され03月30日 10時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1、2回使用

新品同様です！

男女問わず使用できると思います。

買ったばかりの為動作良好です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い

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メンズ

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