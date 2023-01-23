『【XL新品タグ付き】Supreme Futura hooded パーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 29分に出品され03月05日 10時 29分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカに旅行に行った際、Supreme ニューヨーク本店店で購入しました。

一回も着用しておらず新品未使用となっております。

前回出品した物とかわりXLサイズになります。

一般的な日本人男性の体格(170cm程60キロほど)で干オーバーめな着こなしになります。







カラー···ホワイト

柄・デザイン···刺繍

タイプ···プルオーバー 裏起毛



身幅···75cm

肩幅...62cm

胸囲...140cm

袖丈...65cm

















カラー···グレー



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【XL新品タグ付き】Supreme

Futura

hooded

パーカー