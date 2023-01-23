『【極美品】 ゼウス ZEUS 2WAYバッグ ショルダー ハンドバッグ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 36分に出品され03月31日 17時 36分に終了予定です。即決価格は10,134円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❤️プロ鑑定士による【確実正規品】❤️

安心してお買い求めください^^





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大切な方へのプレゼントに❤

頑張っているご自身のご褒美に♥

心はずむゼウスをお届け致します♥



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✨特徴✨



黒と赤のとてもお洒落な2wayバッグです!!

仕切りがたくさんあるため

とても使い勝手抜群です◎



真ん中はファスナーになるので

財布やスマホ、キーケースなどの貴重品は

そちらに収納できて安心♪



底の四隅に金具が打ってあるので、

置いた時に底が汚れにくくなっています◎



2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ

斜め掛け 手提げかばん 肩掛け ベルト調整可

普段使い 夏 春 秋 冬 通勤 仕事 お洒落





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── 商品詳細 ──



✅ブランド:

ゼウス ZEUS



✅カラー:

黒 ブラック BLACK

※写真の撮影環境はお使いの端末によって、

現物の色味が異なる場合がございます。



✅サイズ:（約）

縦 29cm x 横（下部） 34cm x マチ 17cm

ハンドル全長:31.5cm



✅購入元:

大手ブランドショップ 質屋



✅状態:used品ですが【極美品】

内側に少々傷がありますが気にならない程度です。

ショルダー内側のベルト穴付近に

ひび割れがありますがこちらも気にならないかと思います。

メッキにくすみはあり。

私の主観となりますが、ユーズドにしては

【極美品】 のお品となっております☆

まだまだ末長くお洒落にご愛用いただけます♪

※画像でご確認ください。



届いたその日から気持ち良くお使いいただけます❤️





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素敵なゼウスをお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します❤





326G1430861 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】

ゼウス

ZEUS

2WAYバッグ

ショルダー

ハンドバッグ

ブラック