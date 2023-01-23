『NIKE エア ジョーダン 1 MID SE クラフト 未使用新品 29.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 19時 46分に出品され05月10日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ...29.5cm

対象...大人用



新品 未使用



メインカラー...ホワイト、ブラック、グレー



クラシックなデザインに優雅さをプラスした AJ1 クラフト。 柔らかいスエード、麻のキャンバス、履き口周りに張り出したエッジで、お馴染みのスニーカーに上品な質感をプラスしました。 快適なカップソール構造と足裏のNike Airクッショニングで、普段使いにも最適です。



表示カラー： セメントグレー/ホワイト/テックグレー/ブラック

スタイル： DZ4136-002

原産地： ベトナム

箱あり

対象...大人用



対象...大人用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29.5cm ブランド: エアジョーダン