『NIKE エア ジョーダン 1 MID SE クラフト 未使用新品 29.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 19時 46分に出品され05月10日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|29.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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¥ 13000
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¥ 8580
Nike Air Jordan 2 ホワイト/グレー ハイカット
¥ 12675
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¥ 7020
air Jordan 6 low 29cm
¥ 7254
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¥ 11270
Nike Womens Sabrina 2 Mirrored 27.5cm
¥ 12025
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¥ 10400
NIKEバッシュ コービープロトロ5
¥ 25350
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¥ 17850
Rigorer-AR 1 「Family Ties」 US10.5
¥ 11687
カイリー7 29cm
¥ 10270
Nike Air Jordan 1 Retro High OG 赤黒
¥ 13000
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¥ 11500
落札価格8667円
771 入札履歴
終了
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