『ルイヴィトン、バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 16分に出品され04月12日 20時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ可能です。出品後のトラブルは嫌なので、質問や気になる箇所があれば答えます。

以前、７００００円で出品しようとしたのですが犬に噛まれて、小キズリュックの上の紐が取れてしまいました。その後、事情をお伝えしてキャンセルしました。しかし、再度売りたいな、と思い出品しました。売ろうと思い質屋を2軒回ったのですが2軒とも、不具合が理由で断れてしまいました。

値下げ交渉可能です！それと理由が理由なので安心鑑定はつけれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトン、バッグ