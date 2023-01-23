『シャネルトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 04時 28分に出品され03月21日 04時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネルのトートバッグです。



数年前に購入しました。

10回くらい使用しています。

少し汚れや傷などがあります。



【留意事項】

・お取引完了後の対応はいたしかねます。

・発送後の購入者都合での返品対応はしておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネルトートバッグ