『ファミリア クリスマスコレクション ファーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 14時 42分に出品され05月04日 14時 42分に終了予定です。即決価格は19,756円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ファミリア
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落札価格19756円
178 入札履歴
終了
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