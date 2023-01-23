『ファミリア クリスマスコレクション ファーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 14時 42分に出品され05月04日 14時 42分に終了予定です。即決価格は19,756円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

familiar ファミリア クリスマスコレクション ファーバッグです☺︎



使用する予定で購入しておりましたが、他にも欲しいバッグができましたためこちらは出品することに致しました。

今のところ出品に少し迷いがございますため、突如削除させて頂くこともあるかと思います。

ご了承の程宜しくお願い致します☺︎



当初よりの袋のシワはご了承の程宜しくお願い致します。



※内ポケット付



サイズ

本体：たて約18cm ✕よこ約22cm✕マチ約8cm

持ち手：全長約22cm



大変レアなアイテムとなりますため、お値下げの方は不可となります。



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バッグ タグ ファミリア

クリスマスコレクション

ファーバッグ