『ルイヴィトン デニムモノグラム バギーPM ショルダーバッグ M95049【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 00分に出品され03月09日 18時 00分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この他にも多数バッグを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)



○アイテム

LOUIS VUITTON

ショルダーバッグ



○サイズ

縦幅23㎝

横幅29㎝

マチ 8㎝

ショルダー29～36㎝



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

表面全体に汚れあり。

ファスナー部に破れあり(開閉に問題なし)

ショルダーベルトの穴３か所に傷あり。

まだまだお使いいただけます。



○カラー

ブルー 青





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





i060807-27 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

デニムモノグラム

バギーPM

ショルダーバッグ

M95049