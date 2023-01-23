『THE NORTH FACE HEX メッセンジャーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 00時 26分に出品され03月21日 00時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE HEX メッセンジャーバッグ



【品番】NM81456

【カラー】ブラック

【サイズ】

当方の採寸で、

外寸約28cm×約45cm×マチ約12cm

内寸約27cm×約40cm×マチ約11cm

素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください。

【容量】20L



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長期自宅保管品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

HEX メッセンジャーバッグ