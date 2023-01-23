『キングダムハーツ ユートレジャーリングネックレス「ロクサス シオン アクセル」【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 29分に出品され03月05日 10時 29分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仲間たちの強い絆を、外れることのない3本のリングに込めたトリニティリングネックレス。シルバー



リング表面にはキャラクターたちの印象的なセリフと

イメージした天然石を留め、内側にはマークを刻みました。



. ロクサス：オレンジサファイア

. アクセル：レッドガーネット

. シオン：ブラックダイヤモンド





■本体の仕様

◇素材：シルバー925（ロジウムコーティングあり）

◇ネックレスチェーン：45cm（小豆 幅約1.2mm 5cmアジャスター環あり）

◇モチーフ（リング1本あたり）：リング幅約2.0mm 厚み約1.05mm 内径約10.9mm

※ペンダントトップとしての寸法（モチーフ全体）：縦約15.2〜15.4mm 横約6.0mm

◇石：[色石] 直径約1.25mm、[メレダイヤモンド] 0.007ct



#ディズニー

#キングダムハーツ

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#シオン



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ キングダムハーツ

ユートレジャーリングネックレス「ロクサス シオン アクセル」