『LONGINES 磨き済 ドルチェヴィータ スモールセコンド ボーイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 04時 52分に出品され03月10日 04時 52分に終了予定です。即決価格は19,650円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【保証有】

一ヶ月間の通常動作保証をお付けいたします。



【基本情報】

ブランド： ロンジン/LONGINES

モデル名： ドルチェヴィータ

対象： レディース

素材： SS × SS

文字盤色： ホワイト

ムーブメント：クォーツ

Ref.No： L5.655.4

シリアル：29379833

付属品：なし(本体のみ)

ケースサイズ(ｗ)：26mm x 39mm

ベルトサイズ：約 16.5cm

サイズダウン可能でございます。ご希望ございましたら、落札後にお取引のコメントよりお気軽にお声掛けくださいませ。

OH歴： 弊社では実施しておりません。





【メンテナンスサービス済】

・分解整備

・外装磨き、ポリッシング

・新品電池交換

・超音波洗浄

・磁気抜き



【商品の状態】

ガラス：綺麗な状態

ケース：わずかに小傷

ベゼル：わずかに小傷

ベルト/ブレスレット：

針：綺麗な状態

文字盤：綺麗な状態

尾錠/バックル：



当店の購入先は全て、ブランド正規店、又はRBAリサイクルブランド流通協同組合ATF全国質屋ブランド品協会AACD日本流通自主管理協会認定の古物市場です。プロの査定員の真贋チェックをクリアした正規品でございます。こちらは、中古品でございます。一度は人の手に渡ったものですので、新品をお求めの方や神経質のご入札はお控え下さい。



【配送・送料について】

ご入金後、翌日発送いたします。梱包ケースと梱包資材を使用して、型崩れや破損のないようご丁寧に発送いたします。諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンジン

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