『【極美品】COOLiFY Cyber ネッククーラー TORRAS【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 19時 46分に出品され05月08日 19時 46分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年7月中旬に新品購入しました。

カラーはサイバーブラックです。

元箱、専用ケース、充電ケーブル(未使用)、説明書など、付属品は全て揃っています。



室内で2回程度しか使用していませんので、全体的に非常に綺麗な状態です。





あくまで中古品ということにご理解のある方のみご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 未使用に近い