『キヤノン Canon iVIS HF S11 デジタルビデオカメラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 22時 27分に出品され03月19日 22時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

キヤノン Canon iVIS HF S11 デジタルビデオカメラ 付属品多数



【外観】

目立つキズやアタリはありません。

若干のスレ、ヨゴレはありますが

実用に問題なくご使用いただけます。



【光学】

レンズわずかなチリありますが

撮影に影響なく良好です。

液晶画面少しヨゴレありますが

撮影に影響ありません。



【動作】

正常に動作することを確認しております。



【付属品】

※付属品は写真に写っているものが

すべてです。



カメラ、バッテリー、充電器など

写真にあるものは全て付属します。



●送料込みで発送方法はゆうパックとなります。



●ご興味ありましたらお声がけください。

こちらの希望額と離れすぎている場合は返信を

行わない場合もありますのでその点については

ご了承ください。



最後までお読みいただきまして誠にありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヤノン